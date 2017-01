Os governos da zona do euro desbloquearam as medidas de alívio da dívida de curto prazo da Grécia. A luz verde foi dada na última sexta-feira, 20 de Janeiro, mas só foi tornada pública esta segunda-feira, 23, num comunicado do fundo de resgate.

Com isto, abre-se o caminho para uma redução do rácio dívida-PIB do país e das suas necessidades brutas de financiamento.

"As medidas aprovadas pelos órgãos governamentais" são "um passo importante para melhorar a sustentabilidade da dívida grega", afirma o presidente do fundo de resgate, Klaus Regling, no comunicado citado pela Reuters.

Estimamos que, quando implementadas na íntegra, devam levar a uma redução cumulativa do rácio da dívida da Grécia para o PIB de cerca de 20 pontos percentuais até 2060. Também esperamos que o financiamento bruto da Grécia caia quase cinco pontos percentuais no mesmo horizonte temporal".

Recorde-se que o Mecanismo Europeu de Estabilidade suspendeu as medidas em dezembro, pelo facto de Atenas não ter cumprido os seus compromissos de resgate, ao pagar um bónus de Natal aos reformados e manter o imposto sobre o valor acrescentado mais baixo em algumas ilhas.