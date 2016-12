Primeiro não existia mas agora é “diminuto” o risco dos créditos dos lesados do Banco Espírito Santo (BES) virem alguma vez a ser suportados pelo Estado.

A afirmação é novamente do primeiro-ministro, António Costa, quando questionado pelo deputado Luís Montenegro do PSD no âmbito do último debate quinzenal do ano.

O risco é diminuto de alguma vez ser suportado pelos cofres públicos e nunca será suportado pelos cofres público [se tal acontecesse] mas sim pelo Fundo de Resolução, os bancos”, disse confiante Costa.

As questões do PSD surge no âmbito de outras, levantadas até pelos jornalistas, mas que não têm respostas. Na segunda-feira, durante a apresentação a solução, primeiro-ministro garantiu que não haverá custos para os contribuintes mas o documento parcial [sem anexos], está longe de assegurar tal garantia.

A solução passa pela criação de um Fundo que paga aos lesados. O financiamento contraído pelo Fundo - que ainda não existe e não tem nada lá dentro - junto da banca terá a garantia do Estado (acompanhada, eventualmente e em termos a estudar, por uma futura cobertura do Fundo de Resolução, em termos compatíveis com os demais compromissos com ele relacionados).

O documento, já publicado no site dos Investidores Não Qualificados Titulares de Papel Comercial do Grupo Espírito Santo (INQPC), refere que "o impacto nas contas públicas desta solução foi objeto de um estudo da Universidade Católica cuja cópia constitui o Anexo II ao presente documento e que foi obtido para servir o propósito de cuidar que a solução não envolva encargo final para os contribuintes". Mas até agora ninguém conhece os anexos em causa.

É nestes anexos, concretamente, no estudo da Universidade Católica, que Costa se baseia para dizer que a "probabilidade de não haver recuperação [nomeadamente dos créditos em falta, de processo pendentes em tribunal, e liquidação das sociedade Espírito Santo Internacional e Rioforte] é diminuta" e daí o fato do risco para o Estado também o ser.

O primeiro-ministro explicou ainda que os que está em causa são 485 milhões de euros, para um valor de 286 milhões que é o que será recebido pelos lesados em três anos. Por isso Costa assume que é “diminuta” a possibilidade de os lesados não recuperarem créditos.

Convicção na resposta ao deputado Luís Montenegro, que não poupou a crítica ao PSD dizendo que “este problema [dos lesados do BES] só existe porque o anterior Governo faltou à comparência na resolução deste problema”.

Ainda sobre este tema, o Bloco de Esquerda, pela voz de Catarina Martins, fez questão de frisar que os lesados do BES são apenas uns entre outros, já que também existem os do Banif e, caso se continuem a vender tantos produtos de risco, haverá mais no futuro.

Catarina Martins desafiou o Governo a dizer se este “não é o momento de mudar” a venda de produtos de risco aos balcões dos bancos.

E sobre as dúvidas, mais uma vez, sobre a solução encontrada para os lesados de BES, Costa fez apenas questão reforçar, na resposta, que "a proposta deve ser bem analisada [pelos lesados] para que não haja equívocos. Os créditos vão ser comprados e cobrados a quem deve pagar".

Já à saída, nos Paços Perdidos, depois do debate quinzenal, Costa disse aos jornalistas que a solução para os lesados do BES foi "fundamental" para a recuperação da confiança no sistema financeiro e defendeu que prevê a "recuperabilidade" dos créditos, sem riscos para os contribuintes.

E adiantou que o Governo "não ignora" e está a estudar "os casos distintos" dos lesados do Banif e outros também do BES não abrangidos pelo acordo anunciado na segunda-feira.

"Numa sociedade decente, não era aceitável o arrastamento da situação das pessoas [lesados do Banco Espírito Santo], quando é possível resolvê-la já, sem que isso implique riscos para os contribuintes, mas fazendo pagar quem tem efetivamente de pagar", declarou o primeiro-ministro, numa alusão aos responsáveis pelo ex-GES (Grupo Espírito Santo).

Governo não tinha relatório da OCDE

O relatório sobre a análise ao mercado trabalho português, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), não estava com o Governo. A garantia foi dada também pelo primeiro-ministro em resposta ao mesmo deputado social-democrata.

"O Governo tem dificuldade em se sujeitar ao escrutínio", atirou Luís Montenegro que quis saber porque tinha o Executivo um documento guardado há seis meses que revelava que algumas medidas tomadas em matéria laboral, pelo Governo da coligação PSD/ CDS-PP tinha sido positivas.

Costa assegurou que não tinham esse relatório e, quando souberam deles, pela comunicação social o pediram, tendo a OCDE assumido que o entregaria ao Governo até esta sexta-feira.

"Estou perplexo que exista esse relatório e ele tenha sido entregue a si antes do que entregue ao Governo... Fico complexo mas se o senhor acha normal", disse o primeiro-ministro.