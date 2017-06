O ex-ministro das Finanças Miguel Beleza morreu esta quinta-feira, em casa, vítima de paragem cardiorrespiratória.

O economista de 67 anos foi ministro das Finanças de Cavaco Silva (1990-1991) e governador do Banco de Portugal (1992-1994).

Nascido em Coimbra, a 28 de abril de 1950, Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza era irmão de Leonor Beleza, ex-ministra da Saúde e presidente da Fundação Champalimaud, da juíza Teresa Pizarro Beleza e de José Manuel Beleza.

O seu percurso profissional começou no Banco de Portugal, como técnico assessor e técnico consultor, entre 1979 e 1987, onde integrou o Gabinete de Estudos Económicos, estrutura na altura dirigida por Cavaco Silva.

A seguir foi para o Fundo Monetário Internacional (FMI), ocupando-se das relações de Portugal e Espanha com esta instituição, entre 1984 e 1987.

Miguel Beleza foi também administrador do Banco de Portugal, a convite de Cavaco Silva, na altura primeiro-ministro, entre 1987 e 1990 e, posteriormente, governador, entre 1992 e 1994, sucedendo no cargo a Tavares Moreira.

Como Governador do Banco de Portugal, geriu a desvalorização do escudo durante as perturbações cambiais de 1992 a 1993, causada pela agitação dos mercados financeiros, que se refletiu no Sistema Monetário Europeu.

Foi o primeiro gestor, na instituição, da permanência do escudo no Sistema Monetário Europeu.

Em junho de 1994 demitiu-se do cargo por conflitos com o então ministro das Finanças, Jorge Braga de Macedo, e em 2009 integrou, como membro, o Conselho Consultivo do Banco de Portugal.

Na política exerceu o cargo de ministro das Finanças do XI Governo Constitucional (1990-1991), que abandonou por divergências "pontuais" com Cavaco Silva.

Enquanto esteve à frente da pasta das Finanças, Miguel Beleza impulsionou a criação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e colaborou no processo de adesão de Portugal à União Económica e Monetária.

Miguel Beleza licenciou-se em económicas em 1972, pelo Instituto Superior de Economia (ISE) de Lisboa e doutorou-se em Economia pelo Massachussetts Institute of Technology (MIT) e pela Universidade Nova de Lisboa.

Naquela altura, teve como colegas nomes da economia mundial, como Ben Bernanke, ex-Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos e Lucas Papademos, ex-vice-presidente do BCE.

Foi aluno de Alfredo de Sousa e Paul Samuelson, Prémio Nobel da Economia em 1970.

Luis Miguel Beleza tinha como texto que mais o marcou um artigo de Gary Stanley Becker, reconhecido economista americano, Prémio Nobel da Economia em 1992, sob o título "Crime and Punishment: An Economic Approach".

O economista português foi consultor e diretor da revista Economia da Universidade Católica Portuguesa e foi professor na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

A sua carreira granjeou-lhe algumas condecorações, tedno sido agraciado a 22 de agosto de 1991 com a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul do Brasil, a 09 de junho de 1995 com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito e a 28 de junho de 2005 com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.