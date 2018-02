O peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) recuou em 2017 para 126,2%, o valor mais baixo desde 2012, somando 242,6 mil milhões de euros, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o Boletim Estatístico de fevereiro do banco central, o peso do endividamento público na economia situou-se nos 126,2% no final de 2017, 3,9 pontos percentuais abaixo dos 130,1% registados em dezembro de 2016, e em linha com as previsões do Governo.

Em termos absolutos, a dívida pública atingiu os 242,6 mil milhões de euros em dezembro de 2017, acima dos 240,9 mil milhões de euros do final de 2016, um aumento nominal de 1,7 mil milhões de euros que, contudo, se traduziu numa descida de quase 4,0 pontos percentuais em percentagem do PIB.

O peso de 126,2% da dívida pública (na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas) no PIB registado em dezembro de 2017 é o mais baixo desde o final de 2012, altura em que este indicador se situou precisamente no mesmo valor.

Segundo os dados do BdP, no final do primeiro trimestre de 2017 o peso do endividamento público na economia era de 130,5%, tendo aumentado para os 132,1% em junho e voltado a recuar, para 130,8%, no final do terceiro trimestre, para no final do ano tornar a descer, para os 126,2% agora conhecidos.

O máximo histórico do peso da dívida pública no PIB foi atingido em setembro de 2016, altura em que se situou nos 132,8%, 6,6 pontos percentuais acima dos níveis de dezembro de 2017.