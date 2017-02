Portugal tem muito trabalho de casa para fazer, apesar dos reconhecidos progressos. Foi esta a mensagem que voltou a soar hoje na Comissão Europeia.

Bruxelas considera que a estratégia económica e orçamental que tem sido seguida na Europa está a dar os seus “frutos”, mas identifica ainda 12 Estados-membros com desequilíbrios económicos, seis dos quais “excessivos”, grupo no qual inclui Portugal.

Para a Comissão,Portugal fez "progressos limitados" relativamente às recomendações feitas no ano passado e sublinha que nada foi feito para promover a sustentabilidade das empresas públicas, em particular no setor dos transportes.

No quadro do pacote de inverno do semestre europeu de coordenação de políticas económicas, o executivo comunitário publicou hoje relatórios com a sua análise anual à situação económica e social e principais desafios em cada Estado-membro, bem como a análise aprofundada aos 13 países identificados em novembro de 2016 como apresentando desequilíbrios macroeconómicos, concluindo que, entre estes, apenas a Finlândia já equilibrou as suas contas públicas.

Apontando que os 12 países ainda com desequilíbrios continuarão sujeitos a uma monitorização específica – o que implica um diálogo reforçado com as autoridades nacionais, missões técnicas e relatórios de seguimento -, Bruxelas divide-os em dois grupos, considerando que Alemanha, Espanha, Irlanda, Holanda, Eslovénia e Suécia apresentam “desequilíbrios económicos”, enquanto Bulgária, Chipre, Croácia, França, Itália e Portugal registam “desequilíbrios económicos excessivos”.

As Previsões de Inverno, divulgadas por Bruxelas, na semana passada, apontava para que a economia nacional tivesse crescido 1,3% no ano passado [afinal cresceu 1,4%] e estimam um crescimento de 1,6% no final deste ano. Contra os 0,9% para 2016 e 1,2% para 2017, expetáveis nas previsões apresentadas em novembro passado.

São estimativas ligeiramente mais otimistas que os números do Governo e uma revisão em alta das previsões anteriores da Comissão, que Bruxelas justifica, sobretudo, com o aumento das receitas do turismo mas também do consumo privado e exportações, em geral.

Uma mensagem deixada também pelo comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Fiscalidade e União Aduaneira, Pierre Moscovici.