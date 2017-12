O capital social do Novo Banco foi esta quinta-feira elevado para 5,9 mil milhões de euros, com uma entrada em dinheiro de 250 milhões de euros por parte do acionista Nani Holdings.

A informação foi divulgada pela instituição financeira, através de comunicado colocado no sítio na Internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O capital social do Novo Banco está representado por 9.799.999.997 ações escriturais, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e realizado e detido em 75% pela Nani Holdings e em 25% pelo Fundo de Resolução.

Na informação divulgada adiantou-se que a sociedade Ernst & Young Audit & Associados vai desempenhar a função de revisor oficial de contas, com um mandato a começar em 2018.