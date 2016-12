Os trabalhadores da Carristur acabam de lançar um repto ao Governo para que assuma, por escrito, o compromisso de cumprir o contrato coletivo de trabalho. Só assim se prontificam a desconvocar a greve agendada para o Natal e Ano Novo.

Os trabalhadores da empresa de circuitos turísticos agendaram uma paralisação para os dias 23, 24, 25 deste mês e 1 de janeiro, como forma de exigirem ao Governo a reposição das verbas retiradas dos seus salários desde fevereiro deste ano.

Segundo adiantou à agência Lusa Manuel Leal, um dos representantes dos trabalhadores, os condutores da Carristur estão “há um ano a ser roubados em parte dos seus salários”, com a maioria a auferir ordenados abaixo dos 600 euros.

Em dezembro de 2015 foi negociado um aumento de salários para 630 euros, mas apenas foi pago em janeiro de 2016, passando depois os trabalhadores a receber apenas 560”.

Os trabalhadores protestam contra a redução de salários implementada desde fevereiro deste ano, quando foi suspenso o contrato coletivo de trabalho do setor privado de passageiros que as sucessivas administrações sempre disseram que se aplicava na empresa.

A Carristur é uma operadora de circuitos turísticos em autocarros panorâmicos, tem cerca de 130 motoristas e exerce a atividade em Lisboa, Porto, Funchal, Coimbra, Braga e Guimarães.

Além dos autocarros turísticos panorâmicos, a Carristur tem um serviço de transporte do aeroporto de Lisboa para o Cais do Sodré, os elevadores turísticos e faz também serviços na placa do aeroporto, nomeadamente o transporte dos passageiros no aeroporto e o serviço de ligação entre o terminal 1 e o terminal 2.