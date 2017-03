O lucro da Sonaecom subiu 44,1% no ano passado, face a 2015, para 47,8 milhões de euros, anunciou a empresa.

O resultado líquido atribuível ao grupo fixou-se em 48,1 milhões de euros, que compara com 34,6 milhões de euros obtidos em 2015", refere o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa do universo Sonae salienta, contudo, que o lucro "inclui resultados indiretos no montante de 28,5 milhões de euros, relacionados com a aquisição da Armilar Venture Funds".

Retirando esse efeito, o resultado líquido atribuído ao grupo é de 19,7 milhões de euros.