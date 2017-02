A dívida pública de Portugal aumentou 9,5 mil milhões de euros no ano passado. Segundo os dados do Banco de Portugal, nas contas que interessam para Bruxelas, alcançou os 241,1 mil milhões no final de dezembro.

O supervisor detalha que para a subida da dívida pública contribuíram as emissões líquidas de títulos (11,2 mil milhões de euros).

Entre elas, destacam-se as emissões de obrigações do Tesouro de rendimento variável (OTRV). Este novo instrumento de dívida pública permitiu captar cerca de 3,5 mil milhões de euros de aplica- ções das famílias (Gráfico 2).