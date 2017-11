O número de beneficiários que recebe o Rendimento Social de Inserção (RSI) aumentou 2,2% em outubro, face a setembro, havendo atualmente quase 214 mil pessoas com direito a esta prestação social, segundo dados da Segurança Social.

De acordo com as Estatísticas do Instituto da Segurança Social, atualizadas esta segunda-feira, havia 213.649 pessoas a receberem o RSI em outubro, mais 4.545 do que em setembro (2,2%).

Em termos homólogos, este apoio social abrangeu mais 1.360 pessoas, um acréscimo de 0,6% no total de indivíduos a receber a prestação.

Por grupos etários, 32,2% dos beneficiários tinham menos de 18 anos; 14,7% entre os 18 e os 29 anos; 11,5% dos 30 aos 39 anos; 15,3% dos 40 aos 49 anos e 26,3% com 50 ou mais anos.

Relativamente às famílias, os números indicam que, em outubro, 97.052 agregados receberam RSI, mais 2.193 do que em setembro, e mais 912 quando comparado com o período homólogo.

No que diz respeito ao valor médio da prestação, os dados do ISS mostram que se situou nos 112,04 euros por beneficiário e nos 253,25 euros por famílias.

Os dados do ISS revelam ainda que no total dos beneficiários, 109.095 são mulheres e 104.554 são homens.