As transferências imediatas de dinheiro em Portugal já são possíveis desde esta terça-feira entre quaisquer contas desde que os bancos sejam aderentes deste sistema, divulgou esta quarta-feira o Banco de Portugal.

Este sistema, regulado pelo Banco de Portugal e com plataforma da SIBS, permite que as transferências demorem no máximo dez segundos, em vez de pelo menos um dia, o que até aqui só era possível através do serviço MB Way. Em cada operação podem ser transferidos até 15 mil euros.

A adesão ao sistema é voluntária por parte dos bancos, pelo que há alguns que ainda não oferecem o serviço. A Lusa já contactou os maiores bancos para saber se disponibilizam o serviço, em que canais (presenciais ou digitais, portal do banco ou 'homebanking') e o valor que cada um cobrará pelo serviço.

Este serviço de transferências imediatas não está disponível nas caixas automáticas Multibanco.

Em comunicado hoje divulgado, o Banco de Portugal disse que espera “um gradual aumento de cobertura e amplitude ao longo dos meses subsequentes, tanto ao nível das instituições participantes, como dos segmentos e canais em que o serviço é disponibilizado”.

Este sistema para já funciona em Portugal, mas a ideia é que esta solução seja integrada com outros sistemas europeus de transferências imediatas.

O Banco Central Europeu (BCE) está a trabalhar no desenvolvimento de um sistema de pagamentos imediatos à escala europeia.

Em Portugal, já há atualmente um sistema de transferências imediatas, o MB Way, com transferências na hora através de uma ‘app’ [aplicação] no telemóvel, contando já com mais de 800 mil aderentes.

Entre janeiro e agosto deste ano houve transferências no valor de 3,5 milhões de euros através do MB Way.

Contudo, o MB Way só funciona entre cartões da rede Multibanco, enquanto o sistema de transferências imediatas permite que haja transferências entre cartões de qualquer banco, desde que os bancos sejam aderentes.

Quando um cliente quiser fazer uma transferência imediata, ao colocar o NIB/IBAN da conta do destinatário deverá perceber se o banco do destinatário é aderente ou não a este sistema de pagamentos imediatos.