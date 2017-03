A Standard & Poor's manteve hoje inalterado o 'rating' da dívida de Portugal em BB+ [um nível abaixo de grau de investimento] e a perspectiva estável. Uma decisão que surge numa altura em que a pressão para a reestruturação da dívida dos países, concretamente de Portugal, pela dificuldade de ser paga, sobe de tom.

No documento, revelado hoje, a agência mostra-se preocupada com os riscos da banca, por causa da injeção de capital público na Caixa Geral de Depósitos e o elevado endividamento público e privado.

O 'rating' continua constrangido por um endividamento público e privado elevado. Além disso, embora o crescimento económico se tenha tornado mais firme na segunda metade do ano, o sistema bancário continua fraco", justificam os analistas da agência norte-americana, citados pela Lusa.

De acordo com a nota emitida pela agência, esta avaliação deve-se ao equilíbrio, necessário, entre a redução do défice nos próximos anos e a redução de riscos no sector bancário.

Como fatores favoráveis a S&P destaca "a continuação da consolidação orçamental, as melhorias no perfil das maturidades da dívida pública e a política monetária acomodatícia do BCE [Banco Central Europeu".

Os analistas destacam ainda o crescimento, que foi mais firme no segundo semestre do ano passado. Mas contrapõem com um sistema bancário "fraco" que trava "as melhorias na transmissão da política monetária".

Apesar de o vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pelo Euro e Estabilidade, Valdis Dombrovskis, ter dito, recentemente, que "não há motivo para reestruturar a dívida portuguesa, Portugal tem um longo caminho para percorrer em matéria de 'rating' da dívida, – um indicador determinante nas opções de quem investe na dívida do nosso país, sobretudo empresas, fundos e bancos - para a conseguir retirar da classificação que a deixa pouco apetecível os olhos de potenciais investidores.

Qualquer país ambiciona boas avaliações por parte das agências internacionais de ‘rating’ - DBRS, Fitch Ratings, Moody’s e Standard & Poor’s - para que mais investidores possam estar dispostos a arriscar na compra de dívida desses Estados.

Atualmente só a DBRS não tem o país na categoria de “lixo”.

Agência Longo prazo notação Outlook DBRS BBB (low) Estável Fitch Ratings BB+ Estável Moody’s Ba1 Estável Standard & Poor’s BB+ Estável

O peso da dívida portuguesa em percentagem do Produto [daquilo que produzimos] é uma das grandes preocupações das agências.

Investir é a palavra de ordem do Governo. Para inverter, mais, a tendência de queda verificada ao longo dos últimos anos.

Mas nada disso se avizinha fácil. Fazer crescer Produto Interno Bruto (PIB) acima de 3% é quase "a missão impossível" e como não estamos sozinho a conjuntura externa pode dificultar. E no meio disto tudo está a dívida.

O PIB não sobe acima dos 2% [dificilmente passará os 1,5% em 2017] e o ‘stock’ da dívida continua a subir, mesmo que estável em cerca de 130% do produto.

A instituição norte-americana espera que o crescimento da economia portuguesa seja de 1,5% este ano, depois do crescimento de 1,4% no ano passado, e que continuará num passo estabilizado entre 2017 e 2020.