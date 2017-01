Na primeira intervenção durante o debate quinzenal, o líder dos comunistas, Jerónimo de Sousa disse que o PCP já avançou com o pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei que prevê a descida da Taxa Social Única (TSU).

Jerónimo de Sousa falou dos “problemas que subsistem no país” como os “baixos salários”, que são “fonte de injustiça social”, resultam em “fracas reformas” e são um “entrave” ao crescimento económico.

E insistiu que o “PCP não abdica de lutar pela valorização dos salários e pela concretização os 600 euros no salário mínimo". A TSU "não pode ser moeda de troca", assegurou ainda Jerónimo de Sousa, não se esquecendo de referir a "coerência" do PCP e a "incoerência" do PSD.

"Quem tem calos não se mete em apertos" frisou o líder do PCP deixando claro o recado ao PSD que está sozinha na sua lutar. "O problema não está no PSD. Está no Governo que decidiu a redução da TSU em prejuízo do orçamento da Segurança Social e do Orçamento do Estado para 2017."