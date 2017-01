António Costa, passou ao lado da pergunta de Passos Coelho sobre o tema da Taxa Social Única (TSU), e avançou para a acusação de que o PSD tem "o discurso do mau perder".

“Por uma vez tem razão: não fiz milagres. Fiz uma coisa simples: governar”, atirou António Costa na resposta ao líder do PSD. “E governar com um resultado diferente do seu: onde falhou, nós cumprimos”. Em quatro anos e oito orçamentos retificativos, nunca cumpriu um défice.”

O primeiro-ministro apontou ainda “impagável arrogância intelectual” de Maria Luís Albuquerque que garantiu que era matematicamente impossível ficar com um défice abaixo de 2,7% e agora Costa anunciou um défice de 2,3%.

“Isto só tem um nome: é o discurso do mau perder”, referiu Costa a Passos, motivando muitos gritos entre os sociais-democratas, com Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, irritado enquanto Passos se ria.

“A lição a tirar é que as políticas não estão erradas, mas certas”, avançou ainda Costa.