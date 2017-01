A TVI chegou a acordo com a Meo, da PT Portugal, sobre a redução dos preços a praticar no contrato dos serviços de radiodifusão da Televisão Digital Terrestre, mais conhecida pela sua sigla TDT.

A Meo e a TVI "chegaram a acordo, no que diz respeito à redução dos preços a praticar no contrato relativo aos serviços de radiodifusão" da TDT, anunciou o canal da Media Capital, que é também dona da TVI24 e deste site de informação.

A TVI considera essencial o respeito pelo princípio de não discriminação dos preços nos serviços de radiodifusão televisiva digital terrestre".

Já fonte oficial da Meo disse à Lusa que, "tendo em conta as alterações no espaço ocupado por cada operador na TDT, foi possível fazer refletir nos preços praticados no âmbito do contrato TDT os ganhos de eficiência que resultaram da otimização do espetro utilizado”.