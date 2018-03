O Conselho de Finanças Públicas estima um défice de 1% para 2017, ainda melhor do que a atualização feita ontem pelo primeiro-ministro. António Costa revelou, no Parlamento Europeu, que o défice afinal será de 1,1%, contra a previsão anterior de 1,4%.

A entidade liderada por Teodora Cardoso tem contas mais otimistas e, relativamente a 2018, prevê que o défice baixe para 0,7%, em 2018, abaixo da projeção do Governo, e de 0,3% em 2019. Assume mesmo, com as políticas em vigor, Portugal terá um saldo orçamental positivo já em 2020.

Há muito pouco tempo consideraríamos impossível”.

Ora, o valor final do défice de 2017 será divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística no final da próxima semana.

De recordar que, em novembro, Teodora Cardoso referiu-se à proposta de Orçamento do Estado para 2018 como tendo um défice de medidas para futuro. Dois meses antes, tinha advertido que a tentação de reduzir impostos só porque défice desceu era "um erro" mas, na mesma altura, também realçou que Portugal tinha "capacidade para reentrar numa trajetória de crescimento moderado".

Hoje, no relatório Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2018-2022 que divulgou, o Conselho de Finanças Públicas aponta então para um excedente orçamental de 0,1% em 2020, de 0,8% em 2021 e de 0,6% do PIB em 2022.

Em setembro, na atualização do relatório Finanças Públicas: Situações e Condicionantes 2017-2021, o CFP previa que um défice orçamental de 1,4% do PIB em 2017, de 1,3% em 2018, de 1% em 2019, de 0,8% em 2020 e de 0,2% em 2021.

Ontem, a propósito dos resultados que Portugal tem alcançado, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker quis prestar uma "homenagem", em pleno debate no Parlamento Europeu, ao “belo desempenho coletivo” do país para superar a crise e chegar hoje a uma situação económica em que poucos acreditaram há alguns anos.