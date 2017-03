O cheque-formação, medida de incentivo à formação profissional criada pelo anterior executivo e mantida pelo atual, já beneficiou cerca de 28 mil pessoas, em cinco mil candidaturas aprovadas, anunciou o secretário de Estado do Emprego.

A equipa do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está a ser ouvida na comissão parlamentar do Trabalho, na Assembleia da República, onde o secretário de Estado Miguel Cabrita adiantou que a medida do cheque-formação já beneficiou milhares de pessoas.

"[O cheque-formação] já viu aprovadas mais de cinco mil assinaturas, já abrangeu praticamente 28 mil pessoas em formação", adiantou o secretário de Estado, em resposta a perguntas dos deputados.

Miguel Cabrita explicou que se trata de uma medida instituída "na fase terminal da anterior legislatura, em agosto de 2015", razão pela qual a "execução foi praticamente toda ao longo do ano de 2016".

Por outro lado, apontou que, como se trata de uma medida permanentemente aberta em termos de candidaturas, tem um "fluxo de candidaturas que nem sempre é fácil de gerir", citando o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que afirma que esta é uma medida que "tem-se revelado às vezes difícil de agilizar".

"Estamos a acompanhar com o IEFP e não deixaremos de avaliar se o atual modelo é o modelo correto", concluiu o secretário de Estado.

O programa cheque-formação, em vigor desde agosto de 2015, foi criado como uma modalidade de financiamento direto a atribuir às entidades empregadoras, aos ativos empregados e aos desempregados inscritos nos Centros de Emprego e Formação Profissional do IEFP, como incentivo da formação profissional.