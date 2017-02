A produção automóvel em Portugal ascendeu a 12.607 unidades em janeiro, mais 51,6% que em igual mês do ano anterior, revelando “um início de ano positivo”, revelou hoje a associação do setor.

De acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), “o setor da construção automóvel está em retoma”, embora ainda “lenta, mas animadora”.

No mês de janeiro de 2015, a produção automóvel cifrou-se em 8.317 unidades.

Para a ACAP, “esta ligeira subida vem [no entanto] atenuar o cenário de quebra nos ritmos de produção registada ao longo de todo o ano de 2016, e remete-nos para valores semelhantes aos de 2015”.

Ainda em janeiro, verificou-se um acréscimo de 116,5% na produção de ligeiros de passageiros face ao mês homólogo, para 8.131 unidades.

Já no segmento de ligeiros de mercadorias foram produzidas 3.906 novas viaturas, representando uma quebra de 8,2% face ao período homólogo, ao passo que nas viaturas pesadas houve um aumento de 86,3%, com 570 novas unidades produzidas.

Quanto aos automóveis produzidos em Portugal, a Volkswagen lidera o ‘ranking’ com 4.303 unidades fabricadas, seguida pela Seat com 2.232, Peugeot com 968 e, finalmente, pela Citroen com 628 veículos.

No caso dos ligeiros de mercadorias, a Citroen lidera com 1.891 unidades, seguindo-se a Peugeot com 1.480 unidades, a Mitsubishi com 273 e a Toyota com 262 novos veículos fabricados.

Segundo a ACAP, os números de janeiro mostram, uma vez mais, o peso que as exportações representam para o setor automóvel já que 96,2% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino a exportação, o que contribui de “forma significativa” para a economia portuguesa.

A Europa continua a ser o mercado para as exportações dos veículos fabricados em Portugal – totalizando 80,4% – com Espanha (17,1%) e Alemanha (15,9%) no topo da lista.

Em termos geográficos o mercado asiático, encabeçado pela China (14,2%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis “made in Portugal”.