O grupo PSA, fabricante das marcas de carros Peugeot e Citroën, está a avaliar a aquisição do negócio da General Motors (GM)na Europa. A notícia é avançada pela agência Bloomberg que, citando o porta-voz da marca, refere "inúmeras iniciativas estratégicas" em cima da mesa, entre elas a "possíbilidade de comprar a Opel", detida pela GM

Isto porque, a GM andará à procura de investidores para a Opel, que também opera a marca irmã no Reino Unido, Vauxhall, com vista à melhoria das operações, acrescenta a agência citando fontes próximas do processo.

"Percebo qie a GM pode tente vender a sua operação europiea, com a qual não ganha dinheiro em muitos anos", disse George Galliers, analista da Evercore ISI.

"É menos claro o que ganharia a Peugeot com a compra. Já que lhe daria capacidade na Alemanha, um dos países mais caros para produzir carros, e teria, inclusivé excesso de capacidade ", acrescentou o analista.

Se o negócio se realizar, cria um novo player com 16% do mercado automóvel europeu, ultrapassando a Renault e ficando com o segundo lugar do pódio, mesmo atrás do líder: a Volkswagen.

As ações da PSA subiram 5,9% para 18,99 euros já esta manhã, valorizando a empresa em 16,5 mil milhões de euros.

Evolução das ações