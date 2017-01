Os combustíveis vão ficar mais baratos esta semana. Ao que apurou a TVI, em média, o preço da gasolina deve cair 1 cêntimo por litro e o gasóleo ficar mais baixo 1,5 cêntimos por litro.

Esta é uma das consequências do desempenho da matéria-prima nos mercados internacionais, tendo em conta que o valor do crude pesa 26,7% na constituição do preço de referência que dita o que, em média, cada um de nós paga quando abastece o carro. Segundo os analistas, citados pela Reuters, o petróleo está a cair devido às dúvidas sobre se os cortes de produção serão suficientes para conter o excesso da oferta global. Acresce que a confiança também está a ser atingida devido às preocupações com a saúde da economia chinesa, depois que o pais revelar quedas acentuadas das exportações desde 2009.

Esta sexta-feira, o petróleo Brent - que negoceia em Londres e serve de referência às importações portuguesas - recua 1,4 dólar para 55,43 dólares por barril. A mesma descida que o crude dos Estados Unidos a cotar nos 52,46 dólares por barril.

Além da cotação internacional do crude e frete, só o peso do ISP e outros impostos contribuem mais para a constituição do preço de referência em Portugal (53,6%). Segue-se o peso do IVA, em 18,7%. O restante fica a cargo do adicional por incorporação de biocombustíveis e despesas com descarga, armazenamento e reservas.