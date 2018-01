A Santa Casa da Misericórdia tem três condições para entrar no Montepio. O provedor Edmundo Martinho disse, no Parlamento, que “não há nenhum valor definido” para aplicar no banco, mas gostava que o processo ficasse "resolvido" ainda em janeiro.

Gostava que, neste início de ano, este assunto ficasse resolvido, fosse lá de que forma fosse, mas ficasse resolvido".

Quanto às condições, há três essenciais:

uma avaliação financeira independente da Caixa Económica Montepio Geral, de maneira a perceber qual o valor adequado por ação, para a transação; sendo que o banco já não está na bolsa, pelo que o valor de referência é contabilístico, mais o da OPA feita pela Associação Mutualista

entrada "em simultâneo" de outras entidades do setor social, uma condição já "assegurada" porque existem já entidades interessadas, "quer misericórdias, quer mutualidade", que estão "a aguardar que a Santa Casa defina a sua posição final"

prerrogativa e a responsabilidade de participar nos órgãos de gestão do banco e na definição da sua composição

Não há ainda, nenhuma decisão tomada, mas o provedor gostaria de fechar o assunto ainda este mês. Porquê agora? Edmundo Martinho explicou que “seria benéfico para a Caixa Económica a abertura do seu capital a outras entidades”. Seja como for, o processo de decisão ainda está "em curso".

Não está nada decidido (...). [Se avançar] contribui para o reforço de uma instituição financeira que tem vindo a chamar-se banco social, mas que não é disso que se trata, é um banco que é propriedade de atores da economia social”.

Valores da participação

Os 200 milhões de euros de investimento de que se fala decorrem, como explicou, do protocolo com a Associação Mutualista para avaliar a possibilidade de entrada no Montepio. Nessa altura, definiu-se como limite máximo 10% daquilo que o banco vale. Contas feitas, os tais 200 milhões. “O único limite que está fixado são os 10%”, mas não há ainda valores finais, nem provisórios.

"Avaliação provisória não temos e não temos querido pressionar a entidade financeira [que nos está a assessorar], porque é processo que tem de ser feito com muita cautela, com muita prudência, na posse de todos os elementos Temos com ela um contrato prazo máximo de um ano, prazo que obviamente não contamos esgotar, mas que dá nota do acordo que se fez na altura e já lá vão largos meses", balizou.

Se, por um lado queria fechar o dossiê neste início de ano, por outro o provedor diz que esta decisão não é tomada em ritmo apressado.

Não temos pressa e não temos valores provisórios, sabendo que setor financeiro está em dinâmica permanente e a Caixa Económica Montepio geral vai ter alterações na gestão, pelo que se vem dizendo, e que podem determinar opções estratégicas do banco e o nível de participação e a intensidade dessa participação da Santa Casa"

As opções de investimento da entidade que passou a gerir, depois da saída de Santana Lopes, foram sempre feitas, sublinhou ainda, de acordo com os estatutos e "nunca, até hoje na cidade de Lisboa, a Santa Casa deixou de fazer o que quer que fosse, por força destas opções de investimento financeiro”.

O provedor falava na Comissão Parlamentar do Trabalho, depois de um requerimento do CDS-PP para a sua audição ter sido aprovado por todos os partidos.

O deputado centrista Filipe Anacoreta Correia diz que parece que “a Santa Casa está a ser chamada a salvar um banco”. Há, pelo menos, essa perceção.

Ontem, o primeiro debate quinzenal deste ano, o primeiro-ministro considerou que é "boa ideia" a Santa Casa entrar no capital do Montepio. "Não sei de quem foi a ideia, mas tenho pena de não ter sido minha".