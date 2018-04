As ações do Sporting foram congeladas esta manhã, segundo disse fonte oficial da Euronext - a bolsa pan-europeia, da qual fazem parte as bolsas da Bélgica, França, Holanda, Portugal e Reino Unido - disse à TVI.

"As ações estão congeladas e não suspensas", esclareceu a mesma fonte, acrescentado que tal acontece quando o título de uma empresa cotada tem uma variação de 10% ou mais, para cima ou para baixo, face ao valor de referência. Neste caso o valor de referência era o valor de fecho de sexta-feira.

Às 10:30 da amanhã, o sistema congelou às ações nos 0,63 euros por título. "Isto para permitir que os acionistas reflitam sobre as suas posições", explica a mesma fonte. Ou seja, o sistema permite introduzir ou retirar ordens - de compra ou venda - mas só podem ser executadas quando voltar a abrir, pelas 15:30. Se a essa hora, face ao novo valor de referência, continuar a haver uma variação de 10% ou mais, continuarão congeladas até amanhã de manhã.

Os ânimos estão a rubro entre os leões, depois de a última polémica que envolveu presidente e jogadores antes de o jogo deste domingo. Depois disso, Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral, veio dizer que vai marcar reunião para decidir futuro de Bruno Carvalho, porque se esgotou a possibilidade de se manter na presidência. Bruno Carvalho reagiu e diz que será ele a pedir a reunião magna de acionistas.