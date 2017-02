A primeira reação do BPI aos resultados da OPA lançada pelo CaixaBank e à decisão da Euronext de retirar o banco da negociação do PSI20 não se fez esperar: as ações afundaram 15% na abertura da sessão desta quinta-feira, para os 85 cêntimos.

Embora o CaixaBank - que agora detém 84,5% do capital do banco - mantivesse a "intenção" de o BPI continuar cotado no índice de referência da bolsa de Lisboa, o PSI20, isso não vai acontecer. A decisão cabia à Euronex que comunicou isso mesmo ontem, um par de horas depois de conhecidos os resultados.

A Euronext comunica que, na sequência dos resultados alcançados na Oferta Pública de Aquisição do CaixaBank sobre o BPI, e face à informação disponível à data, foi decidida a exclusão das acções do Banco BPI do índice PSI 20, com data efetiva a 10 de fevereiro”

Os restantes 15% da capitaliação dividem-se entre a Allianz, que manteve a sua posição de 8,43% e outros acionistas minoritários.

Ora, a negociação de ações em bolsa seria muito mais diminuta, se o banco permanecesse no PSI20. Tirando a percentagem detida pela Allianz, só cerca de 7% do capital estaria disponível para a troca de mãos entre os investidores

As ações do BPI fecharam a sessão de ontem, ainda antes de serem conhecidos os resultados da OPA, a perder 6,58% para 1,05 euros. Hoje estão a negociar abaixo de 1 euro.

Com esta mudança, o PSI20 passará a ter apenas 17 cotadas até à próxima revisão, marcada para o dia 20 de março.

Veja também:

BCP já negoceia as novas ações

Para o BCP, o dia é também importante por ter começado a negociar as novas ações resultantes do aumento de capital, entretanto concluído. São mais de 14 mil milhões de novos títulos, que se estrearam com uma queda de 4,8% para 13,9 cêntimos, sendo que pelas 08:24 tinham diminuído a queda para -1,5%, valendo cada uma 14 cêntimos.

Nas últimas três sessões, o banco perdeu cerca de 18%. Muitos investidores que adquiriram direitos de subscrição do aumento de capital para comprar novas ações estarão a aproveitar para realizar mais-valias. Até porque os direitos negociaram a desconto relativamente ao preço das acções.

O aumento de capital foi de 1.332 milhões de euros. A maioria para reembolsar a ajuda do Estado.