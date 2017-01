As exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de respetivamente, mais 7,6% e 8,4% (-3,5% e -1,8% em outubro de 2016, pela mesma ordem). Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, as exportações cresceram 8% e as importações aumentaram 10,3%, respetivamente (-4,1% e -1% em outubro de 2016), revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O défice da balança comercial de bens atingiu 791 milhões de euros em novembro de 2016, representando um aumento de 91 milhões de euros face ao mês homólogo de 2015. O défice da balança comercial excluindo os Combustíveis e lubrificantes situou-se em 546 milhões de euros, mais 135 milhões de euros que no mesmo mês de 2015.

No trimestre terminado em novembro de 2016, as exportações de bens cresceram 3,5% e as importações de bens aumentaram 2,8%, face ao período homólogo.