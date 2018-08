O desemprego continua a cair em Portugal. A taxa de desemprego do trimestre de 2018 desceu para 6,7%, correspondendo ao valor mais baixo da série iniciada no primeiro trimestre de 2011. Este valor é inferior em 1,2 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre anterior e em 2,1 p.p. ao do trimestre homólogo de 2017, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE)

"A população desempregada, estimada em 351,8 mil pessoas, diminuiu 14,2% (menos 58,3 mil) relativamente ao trimestre anterior, prosseguindo os decréscimos trimestrais observados desde o segundo trimestre de 2016. Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se uma diminuição de 23,7% (menos 109,6 mil), ligeiramente inferior à observada no trimestre precedente", refere o comunicado.

A população empregada, estimada em 4.874,1 mil pessoas, registou um aumento trimestral de 1,4% (67,4 mil) e um aumento homólogo de 2,4% (mais 113,7 mil).

A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) desceu para 19,4%, correspondendo também ao valor mais baixo da série iniciada no primeiro trimestre de 2011. A taxa de subutilização do trabalho situou-se em 13,3%. Este valor é inferior em 1,9 p.p. ao do trimestre anterior e em 3,3 p.p. ao do trimestre homólogo de 2017.

Nestas estimativas trimestrais foi considerada a população com 15 e mais anos e os valores não são ajustados de sazonalidade.