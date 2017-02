O Novo Banco Ásia fechou 2016 com lucros de 1,03 milhões de patacas, pouco mais do que 121 mil euros, segundo dados hoje publicados pela instituição no Boletim Oficial de Macau.

Trata-se de uma diminuição significativa face ao apurado em 2015, ano em que registou um resultado positivo de 4,77 milhões de patacas, mais de meio milhão de euros ao câmbio da altura. Mais concretamente, 525 mil euros.

Segundo o balancete a 31 de dezembro de 2016, publicado agora, o Novo Banco Ásia teve 44,85 milhões de patacas (5,26 milhões de euros) de custos.

Os proveitos foram superiores a 45,89 milhões de patacas, à volta de 5,38 milhões de euros.