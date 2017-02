O CaixaBank fica com 84,5% do capital do BPI após a Oferta Pública de Aquisição (OPA). O grupo financeiro catalão pagou 644,5 milhões de euros por 39% do BPI, o banco controlado por Fernando Ulrich.

O maior banco de retalho espanhol reforçou a sua posição de 45,5%, adquirindo mais 39% e passando, assim, a controlar 84,5% do capital.

Entre as ações adquiridas está a posição controlada direta e indiretamente pela empresária angolana Isabel dos Santos e a maior parte da participação do grupo Violas, que eram até agora dois acionistas de referência do banco português.

Cabe agora ao CaixaBank definir a equipa de gestão do banco português.