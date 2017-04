A gasolina e o gasóleo vão subir na próxima semana. Uma consequência, sobretudo, do aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Ao que apurou a TVI o aumento rondará os dois cêntimos por litro em ambos os casos.

O valor a que está, genericamente, o preço do barril do petróleo a cotar, nos mercados internacionais, é determinante para esta variação, porque dita o preço de referência – aquele que serve de base ao cálculo do valor final que o cliente paga.

Em relação à gasolina a matéria-prima pesa 29,1% para o cálculo do preço de referência. No caso do gasóleo, 33,9%.

A outra grande fatia, a maior, são impostos. O peso do ISP e outros impostos são o maior contributo para constituição do preço de referência em Portugal (42,9% gasóleo e 51% gasolina).

Ora, se o Governo não pretende mexer no ISP este ano, tudo depende mais da evolução da cotação do crude nos mercados internacionais. E neste caso tem muito a ver com o rumo que seguem as decisões dos países exportadores de petróleo, não só os da Organização (OPEP). É que maior oferta no mercado faz descer preços, mas travar a produção puxa os preços para cima, até ao valor que entenderem e o mercado estiver disposto a comprar.

Claro que ainda teremos que esperar pelo fecho dos mercados e da negociação desta sexta-feira mas, a tendência é, claramente, de alta. Com o preço de referência, em termos de variação diária, da gasolina nos 1,330 euros por litro e do gasóleo nos 1,115 euros por litro, segundo a Entidade Nacional pra o Mercado dos Combustíveis.