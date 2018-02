A taxa de desemprego anual caiu para níveis quase de 2009, quando atingiu os 8,8%, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa, média, de desemprego foi 8,9% em 2017, o que representa uma diminuição de 2,2 pontos percentuais (p.p.) em relação a 2016, e a taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se em 23,9%, menos 4,1 p.p. em relação ao ano anterior.

A população desempregada, estimada em 462,8 mil pessoas em 2017, diminuiu 19,2% em relação ao ano anterior (menos 110,2 mil), enquanto a proporção de desempregados à procura de emprego há 12 e mais meses (longa duração) foi 57,5%, registando um decréscimo de 4,6 p.p. em relação ao ano anterior.

Já a população empregada foi estimada em 4.756,6 mil pessoas e aumentou, num ano, 3,3% (mais 151,4 mil). Por seu turno, a taxa de atividade da população em idade ativa situou-se em 59,0%, valor superior em 0,5 p.p. ao de 2016.

Já a taxa de desemprego do quarto trimestre de 2017 foi 8,1%. Este valor é inferior em 0,4 p.p. ao do trimestre anterior e em 2,4 p.p. ao do trimestre homólogo de 2016.

A população desempregada, estimada em 422 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 4,9% (menos 22 mil), prosseguindo as diminuições trimestrais observadas desde o 2.º trimestre de 2016. Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se uma diminuição de 22,3% (menos 121,2 mil), a maior desde o terceiro trimestre de 2013, diz ainda o INE.

A população empregada, estimada em 4.804,9 mil pessoas, teve uma variação trimestral relativa quase nula (associada a um ligeiro acréscimo de 1,9 mil pessoas) e um aumento homólogo de 3,5% (mais 161,3 mil), o maior desde o quarto trimestre de 2013.

Nestas estimativas trimestrais foi considerada a população com 15 e mais anos e os valores não são ajustados de sazonalidade.

Acresce que na comparação anual a TVI24, utilizou duas séries, a de 2011 e a 1998, mas para este efeito e quebra de série não tem grande significado.