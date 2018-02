Há um abaixo-assinado a circular na Autoeuropa para destituir a comissão de trabalhadores, segundo apurou a TVI. Numa altura em que já há demissões na Comissão, um sinal de que a situação não dá sinais de melhorar ou se resolver.

No comunicado da comissão a que a TVI teve acesso, datado de ontem, pode ler-se que "Armando Lacerda e Henrique Batista, membros da CT, apresentaram as suas demissões."

Em causa estará a ineficácia da Comissão, liderada por Fernando Gonçalves, para encontrar um ponto de equilíbrio entre as reivindicações dos trabalhadores, a posição da administração e ao mesmo tempo garantir as encomendas do novo modelo T-Roc.

No comunicado pode ler-se que "prevalece um profundo descontentamento no seio dos trabalhadores pela situação atual vivida na empresa e da qual não se pode desresponsabilizar a administração pela imposição que, lamentavelmente, decidiu aplicar."

O texto do abaixo-assinado deve contar já com mais de 200 assinaturas.

Já em dezembro, uma iniciativa semelhante acabou por não sair da gaveta.