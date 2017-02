O plano de recuperação apresentado pela administração da Soares da Costa mereceu o voto favorável de 51,08% dos votos dos credores, noticia o Público.

Trata-se de uma votação pouco mais do que tangencial mas que permite a recuperação da empresa, graças à mobilização dos credores. Votaram 98% dos créditos reclamados, sendo que o principal credor, composto pelo grupo Caixa Geral de Depósitos, e cujo peso nos créditos em apreciação chegava perto dos 30%, votou contra a proposta apresentada pela administração da empresa.

A um ano de comemorar o primeiro centenário, e a enfrentar um processo de insolvência desde agosto do ano passado, a Soares da Costa pode ter tido aqui a primeira prenda antecipada, já que nas últimas semanas tem estado verdadeiramente em suspenso, até ao final, do resultado desta votação. Ela ainda não é definitiva, e precisará de ser homologada pelo juiz que está com o processo (e que tem um prazo de dez dias para se pronunciar), mas já permitiu um primeiro respirar de alívio.