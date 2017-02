O Tribunal da Rela çã o de Lisboa determinou que o Minist é rio das Finan ç as faculte os documentos pedidos pela Comiss ã o Parlamentar de Inqu é rito à Recapitaliza çã o da Caixa Geral de Dep ó sitos, justificando a grande relev â ncia da atividade desta comiss ã o no apuramento da verdade.

No recurso para o TRL, a Comiss ã o Parlamentar de Inqu é rito à Recapitaliza çã o da Caixa Geral de Dep ó sitos e à Gest ã o da CGD pediu a quebra de segredo profissional relativamente ao Minist é rio das Finan ç as (MF).

Na decis ã o, a que a ag ê ncia Lusa teve hoje acesso, o Tribunal entendeu estar perante um conflito de dois interesses de ordem p ú blica, mas "atendendo ao interesse de grande relev â ncia da atividade da comiss ã o parlamentar de inqu é rito, no apuramento da verdade, decidiu que "prevalece o dever de coopera çã o do Minist é rio das Finan ç as", quanto à s mat é rias pedidas, em detrimento do sigilo profissional, devendo o mesmo ser levantado.

A comiss ã o parlamentar de inqu é rito solicitou por v á rias vezes, em 2016, diversos elementos ao Minist é rio das Finan ç as, tendo este enviado alguns documentos e rejeitado a entrega de outros, nomeadamente c ó pia dos relat ó rios das comiss õ es de auditoria da CGD.

O tribunal determinou o levantamento do sigilo profissional por parte do MJ relativamente ao plano de capitaliza çã o da CGD de 2012, Plano de Neg ó cio e Restrutura çã o da Caixa que resulta da recapitaliza çã o efetuada em 2012, c ó pia dos relat ó rios trimestrais da Comiss ã o de Auditoria da CGD (4 º trimestre de 2012 at é 3. º trimestre de 2016), bem como os relat ó rios da Inspe çã o-Geral de Finan ç as de aprova çã o aos relat ó rios da comiss ã o de auditoria do banco para o mesmo per í odo.

Uma vez que a comiss ã o parlamentar de inqu é rito foi formada para investigar a situa çã o da CGD, para que a Assembleia da Rep ú blica fique devidamente informada dos factos que fundamentam a necessidade de recapitaliza çã o, inje çã o de fundos p ú blicos e de medidas de reestrutura çã o da mesma, o Tribunal entende que existe "um manifesto interesse p ú blico quanto ao conhecimento dos factos que permitam aferir da situa çã o" do banco.

Os ju í zes desembargadores recordam que as comiss õ es parlamentares de inqu é rito t ê m compet ê ncias instrut ó rias (investiga çã o) id ê nticas aos tribunais, dispondo de poderes pr ó prios das autoridades judiciais.

No pedido de recurso, a comiss ã o havia invocado a necessidade de aceder aos documentos em segredo para "avaliar os factos que fundamentaram a necessidade de recapitaliza çã o da CGD, incluindo as efetivas necessidades de capital e de inje çã o de fundos p ú blicos e as medidas de restrutura çã o do banco".

O levantamento do segredo profissional pelo MF destina-se tamb é m a "apurar as pr á ticas de gest ã o da CGD no dom í nio da conce çã o e gest ã o de cr é ditos desde o ano de 2000 pelo banco, em Portugal e respetivas sucursais no estrangeiro, "escrutinando em particular as posi çõ es de cr é dito de maior valor e/ou que apresentem maiores montantes em incumprimento ou reestruturados.