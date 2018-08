A CP - Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal reconheceram este domingo, num comunicado conjunto, que o calor extremo dos últimos dias está "a afetar seriamente a operação ferroviária". De tal modo que a CP esclarece que decidiu cancelar a venda de bilhetes para alguns comboios Alfa Pendular e Intercidades.

As empresas dizem que os efeitos do calor têm obrigado a "intervenções continuadas em vários pontos do país" e reconhecem ainda problemas ao nível da refrigeração dos comboios.

Estas circunstâncias têm originado atrasos, nomeadamente nos comboios de longo curso, que, aliadas às temperaturas que se fazem sentir dentro dos veículos, causam níveis de desconforto elevados aos passageiros que procuram os comboios para as suas deslocações."

Por causa disto, a CP decidiu cancelar a venda de bilhetes para alguns comboios Alfa Pendular e Intercidades, no sentido de "minimzar o desconforto da viagem".

A CP – Comboios de Portugal optou por cancelar a venda de bilhetes para alguns comboios Alfa Pendular e Intercidades, nomeadamente aqueles que circulam em pontos que têm revelado maior impacto no aumento das temperaturas interiores, procurando gerir os níveis de ocupação e, desta forma, minimizar o desconforto da viagem".

"A IP e a CP lamentam profundamente os incómodos causados e continuarão a desenvolver todos os esforços para prosseguir o serviço de transporte de passageiros, com o menor desconforto possível, no contexto destas circunstancias excecionais", conclui o comunicado.