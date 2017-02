A agência de notação Fitch não vê razões para subir a nota atribuída à dívida pública portuguesa e, por isso, mantém o rating de Portugal na categoria de “lixo”, em BB+. A próxima agência a pronunciar-se será a S&P, a 17 de março.

A Fitch acrescenta ainda a consideração de estável para a perspetiva, conforme comunicado emitido em Londres.

O 'rating' da dívida pública de Portugal é suportado por instituições robustas, um forte ambiente empresarial e um dos maiores rendimentos per capita na categoria BB”, justificou a agência de notação financeira.

Porém, acrescentou que estes fatores eram contrabalançados por “elevados níveis de endividamento público e privado, um fraco desempenho no crescimento e problemas herdados no sistema financeiro”.

A agência salienta também que os riscos macroeconómicos internos diminuíram, mas que Portugal permanece vulnerável aos desenvolvimentos externos.

"Uma estrita estratégia de consolidação” orçamental permitiu ainda a melhoria do desempenho nas contas públicas, com o Governo a apresentar um resultado melhor do défice do que a Fitch esperava (2,3% do PIB contra 2,7%).

Para 2017, acrescentou a Fitch, o Orçamento apresenta uma estratégia de consolidação similar à de 2016. Mas a recapitalização da CGD (2,7 mil milhões de euros, especificou) ameaça o resultado final, previu a agência.

A Fitch prevê que o défice em 2017 se situe perto dos 3% do PIB, com a recapitalização da CGD a representar cerca de 1,1% do PIB.

A conclusão do relatório da agência norte-americana foi divulgada, esta sexta-feira, pelo Presidente da República, antes mesmo do fecho dos mercados, violando as regras europeias de divulgação de ratings.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que a manutenção do rating se deve ao facto da Fitch aguardar a avaliação das instituições europeias ao desempenho da economia portuguesa e das contas públicas nacionais.

Ministério das Finanças satisfeito

O Ministério das Finanças reagiu com satisfação à decisão da agência de notação financeira Fitch.

Apraz-nos registar o aumento de confiança da agência na diminuição dos riscos macroeconómicos”, reagiu o Ministério de Mário Centeno, em nota enviada à agência Lusa.

Àquele aumento, salientou o Ministério, “não é estranha a consolidação orçamental – com um défice global seguramente inferior 2,3% do PIB – e a preocupação em criar as condições de sustentabilidade da dívida pública – com um excedente primário superior a 2% do PIB”.

Por outro lado, destaca ainda o texto, “os riscos para os quais alerta a Fitch advêm principalmente da componente externa”, o que levou o Governo a acrescentar que “a estabilidade política (…) em Portugal e a capacidade das empresas portuguesas diversificarem os seus mercados mitigam riscos exógenos à economia portuguesa”.

O comunicado termina com a garantia de que “o Governo está determinado na estabilização do setor financeiro” e com a consideração de que “o Orçamento do Estado para 2017 respeita os compromissos do Estado com credores e instituições internacionais e favorece o crescimento económico e a criação de emprego, contribuindo para um aumento da confiança na economia portuguesa”.

Marcelo desvaloriza questão das declarações sobre Fitch

O Presidente da República desvalorizou a questão levantada esta tarde em torno das suas palavras sobre o 'rating' da Fitch a Portugal, acrescentando que se limitou a falar de algo que os "operadores" já conheciam.

Os operadores já sabiam desde ontem [quinta-feira], desde ontem que se sabia exatamente que não havia novidade. Limitei-me a falar desse não haver novidade, que para Portugal é uma boa novidade", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que "os operadores sabiam e anteviam o que se ia passar".

Depois, Marcelo acrescentou ainda ter a "expectativa" de que da parte de outras agências de 'rating' "não haja um piorar do juízo em relação a Portugal e haja um compasso de espera, aguardando a posição das instituições europeias" sobre o país.