O aumento de capital do BCP, de até 1.332 milhões de euros, foi totalmente subscrito, anunciou a instituição liderada por Nuno Amado, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM).

A procura de ações do BCP, no período do aumento de capital, superou a oferta. Em comunicado, o banco disse que: "a procura total registada no presente aumento de capital representou cerca de 122,9% do montante da oferta".

Acrescentado, o mesmo, que "o processo de rateio entre todos os subscritores, que manifestaram interesse em subscrever um número de ações superior àquele a que teriam proporcionalmente direito, deu lugar a sucessivas iterações".

O preço de subscrição das ações, no âmbito do aumento de capital, tinha sido fixado em 0,094 euros por cada título.

A liquidação financeira das ações subscritas no exercício dos direitos de subscrição ocorre na presente data [esta sexta-feira] e a liquidação financeira das ações atribuídas em rateio deverá ocorrer a 7 de fevereiro de 2017, esclareceu ainda a instituição.

O BCP anunciou também que pediu à Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, a admissão da totalidade das ações, objeto do presente aumento de capital, à negociação no mercado, prevendo-se que a mesma ocorra tão brevemente quanto possível após o registo comercial do aumento de capital, nomeadamente, no dia 9 de fevereiro de 2017 ou em data aproximada.