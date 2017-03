A inflação já chegou à meta traçada pelo Banco Central Europeu, que tinha essa percentagem como objetivo no médio prazo até 2019. Segundo a estimativa rápida do Eurostat, a inflação homóloga foi de 2% em fevereiro.

Esta subida deu-se muito por conta do aumento dos preços da energia foram os que registaram a maior subida homóloga em fevereiro (9,2%, face a 8,1% em janeiro).

Fonte: Eurostat

Depois, surgem a alimentação, álcool e tabaco (2,5%, face a 1,8% de janeiro), os serviços (1,3%, que se compara com 1,2% em janeiro) e os bens industriais não energéticos (0,2%, face aos 0,5% em janeiro).

Se, em novembro, a inflação estava ainda muito baixa e não dava sinais de se aproximar dos 2%, em dezembro quase duplicou.

Ora, o facto de agora os preços terem acelerado para 2% é motivo de preocupação para o presidente do BCE, Mario Draghi, já que a inflação está num patamar já acima dos objetivos do mandato, que era que estivesse perto, mas abaixo de 2%.

Draghi já avisou que a aceleração dos preços é determinante para a revisão do programa de estímulos do BCE. As últimas indicações do Banco Central Europeu, dadas no final de janeiro, apontam para que reveja a posição da sua política monetária em junho, mas não diminua o programa de estímulos, em vigor até dezembro.