Lançou uma OPA sobre 100% do capital social do BPI, entretanto aceite e entretanto a decorrer. Já era o maior acionista e ficou com ainda mais: 45% do capital. O CaixaBank vê no banco português uma oportunidade para criar valor e mostra ter grande confiança na administração atual.

Temos muita confiança na administração do BPI, que fez um trabalho notável durante um período difícil pelo qual Espanha passou e estamos convencidos que iremos alcançar as sinergias desejadas"

Voto expresso pelo conselheiro delegado do banco catalão, Gonzalo Gortazar, em Barcelona, na conferência de imprensa sobre os resultados do CaixaBank, que não lucrava tanto desde 2011: no ano passado, alcançou um resultado líquido de 1.047 milhões de euros.

Ora, quando também o BPI apresentou, há dias, os seus resultados, o presidente Fernando Ulrich não quis revelar se vai continuar ou não à frente do banco. Embora o administrador do CaixaBank não tenha sido taxativo, o elogio pode ser um sinal de continuidade.

O presidente do conselho de administração, Jordi Gual (na foto), está otimista quanto ao potencial do BPI.

O BPI será uma nova plataforma de criação de valor. A entidade portuguesa, que conhecemos muito bem, é um banco solvente e de alto potencial creditício e estamos convencidos do seu potencial de crescimento".

As sinergias previstas na Oferta Pública de Aquisição alcançam os 84 milhões de euros por ano. Desses, 45 milhões serão obtidos com a redução de pessoal.

O CaixaBank está confiante no sucesso da OPA. “É uma responsabilidade e desafio que enfrentamos com muita esperança e que esperamos que se conclua na semana que vem de forma satisfatória, no sentido de podermos levar essa tomada de controlo a cabo”.

O BPI teve 338 milhões de lucros em 2016, um aumento de quase 33%.