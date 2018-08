Steven Tyler exigiu a Donald Trump que pare de tocar músicas dos Aerosmith em comícios políticos. A exigência surge depois de "Livin’ on the Edge" ter sido tocada num comício em Charleston, na terça-feira.

Os advogados do vocalista e fundador da banda norte-americana enviaram já uma carta ao presidente dos Estados Unidos a reclamar os direitos de autor da música em causa.

O próprio Tyler mostrou a sua indignação no Twitter.

"Isto não tem nada a ver com a rivalidade entre democratas e republicanos. Não deixo que ninguém use as minhas músicas sem a minha autorização. A minha música é para causas e não para campanhas ou comícios. Proteger os direitos de autor é uma causa que defendo ainda antes de esta administração ter chegado ao poder."

THIS IS NOT ABOUT DEMS VS. REPUB. I DO NOT LET ANYONE USE MY SONGS WITHOUT MY PERMISSION. MY MUSIC IS FOR CAUSES NOT FOR POLITICAL CAMPAIGNS OR RALLIES. PROTECTING COPYRIGHT AND SONGWRITERS IS WHAT I’VE BEEN FIGHTING FOR EVEN BEFORE THIS CURRENT ADMINISTRATION TOOK OFFICE.

— Steven Tyler (@IamStevenT) August 22, 2018