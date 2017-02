A complexidade reduzida a um nome. Os conflitos do mundo contemporâneo encolhidos num símbolo. As tensões e as clivagens das relações internacionais forçosamente divididas no maniqueísmo dos bons contra ‘o’ mau. Tudo isto sugere a catalisação da maioria das notícias em volta de Donald Trump, presidente norte-americano.

Poder-se-ia abordar esta Trump-semana de muitos pontos de vistas: os efeitos que a ordem executiva teve no imediato na vida de milhares de pessoas; a ação corajosa de duas mulheres que o tentaram bloquear - a juíza federal Ann Donnelly e a ministra interina Sally Yates –, os muitos que protestaram nas cidades americanas ou no exterior do aeroporto JFK. Ou ainda as sondagens que mostram que metade dos americanos está favorável ao decreto.

Mas não é isso que atraiu maioritariamente a imprensa. Foi sobretudo a reação do establishment internacional, (quase) unânime em pôr-se do lado do bem, numa reconfiguração de posições e alianças que tem muito de uma lavagem de consciência coletiva.

Não se quer cair no cinismo de ‘são todos responsáveis’, mas os líderes europeus hoje reunidos numa cimeira informal em La Valletta (Malta), na grande maioria contra a política do presidente americano, arriscam esquecer os muros deste continente – e o Mediterrâneo é um deles – atrás dos muros, jurídicos e materiais, que Trump está a construir no seu.

O mau tempo deste lado do oceano – com o aviso vermelho em muitos distritos portugueses – conquista a segunda posição no barómetro desta semana. Mas é um mau tempo que sabemos ir passar, sendo suficiente aguardar. E enfim, de vermelho está pintada também a terceira posição, com a eliminação do Benfica da Taça da Liga a dominar a atenção mediática futebolística.

Ficha técnica:

