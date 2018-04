“Uma viagem completamente louca”. Foi desta forma que, em 2016, Avicii descreveu os anos que esteve em palco, ao mesmo tempo que anunciava eu se ia reformar.

Tim Berling, que nasceu em 1989, em Estocolmo, na Suécia, começou a produzir aos 16 anos e fazer digressões aos 18. Mas, em 2016, ano em que atuou em Lisboa, Avicii anunciou que iria deixar de atuar ao vivo.

“Sei que sou abençoado por poder viajar pelo mundo e atuar, mas tenho muito pouco para a vida da pessoa real atrás do artista”, afirmou na altura.

Apesar de se ter retirado dos palcos, o sueco continuou dedicado à música. Prova disso foi o EP “Avicii (01)” que lançou em 2017 e que lhe valeu uma nomeação na categoria de Álbum de Dança/Eletrónica dos prémios da Billboard.

O DJ e produtor venceu dois ‘MTV Music Awards’, os prémios de música do canal de televisão MTV, um ‘Billboard Music Award’, os prémios da revista Billboard, e esteve nomeado para dois Grammy.

Avicii é responsável por temas como “Le7els”, “Wake Me Up!”, “The Days” ou “You Make Me”.

Avicii atuou três vezes em Portugal: em 2012, em Leça da Palmeira, Matosinhos, em 2013 no festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, Odemira, e em 2016 no Rock in Rio Lisboa.

Aos 28 anos, o DJ sueco foi encontrado morto em Omã. As causas da morte ainda não foram reveladas.