Esta sexta-feira celebra-se o dia do Asteroide, para comemorar vários cientistas, astrónomos, astronautas e especialistas da área estão juntos numa emissão especial.

A emissão tem uma duração de 24 horas e inclui tudo o que precisa de saber sobre astroides e as ameaças que podem representar para o planeta Terra.

Várias agências espaciais vão estar presentes, a ESA (Agência Espacial Europeia), a NASA e a JAXA (Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa) participam no encontro.

A data comemora-se no dia em que se deu o maior impacto de asteroides registados na Terra, em 1908, quando um asteroide atingiu o rio Tunguska numa floresta siberiana, na Rússia.

Pode acompanhar a emissão aqui

Happy #AsteroidDay! How much do you know about the 700,000+ asteroids in our solar system? Get the details: https://t.co/gqLLJk8PIt pic.twitter.com/gjJLsvO2bW