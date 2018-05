Andreia Dovizioso (Ducati), líder do mundial de MotoGP e Maverick Viñales (Yamaha) são os dois pilotos que «ficaram à bica» da Q2 após a realização neste sábado da terceira sessão de treinos livres para o GP de Espanha de MotoGP, em cuja folha de tempos combinados acabou por ser liderada por Marc Márquez (Honda) que revelando um bom conjunto de voltas consistentes realizou a melhor volta ao rodar em 1m37,702s.

Numa sessão em que todos os pilotos melhoraram os seus tempos face as duas sessões de treinos livres de sexta-feira, destaque para as dificuldades da Ducati e da Yamaha para entrarem no top 10 dos mais rápidos da TL3 que passam directamente para a Q2 com os restantes a serem obrigados a realizar a Q1.

O segundo melhor registo desta terceira sessão de treinos livres foi alcançado por Cal Crutchlow (LCR Honda) que terminou a 0,271s de Márquez, na frente de Andrea Iannone (Suzuki) que acabou a 0,287s do topo da folha de tempos.

Nota ainda para Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) que foi o melhor piloto Yamaha ao terminar com o quarto tempo a 0,461s do mais rápido, na frente de Jorge Lorenzo que foi o melhor piloto da Ducati ao fechar o top cinco a 0,483s.

Já Valentino Rossi (Yamaha) depois do «calvário» que viveu durante grande parte desta terceira sessão, acabou por conseguir um tempo entre os 10 primeiros apenas a oito minutos do final garantindo o sétimo melhor tempo a 0,638s de Marc Márquez.