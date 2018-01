Más notícias para a Yamaha Tech 3. Jonas Folger não vai participar na temporada 2018 do MotoGP por razões de saúde. Ausente das pistas desde julho pensou-se que o piloto de 24 anos sofria de mononucleose, mas afinal tem uma doença rara: uma variante do Síndrome de Gilbert, que se caracteriza por icterícia intermitente na ausência de hemodiálise.

Um contratempo na carreira de Folger que decidiu tirar um ano sabático para se focar na sua saúde.

Quanto ao chefe de equipa da Tech 3, Hervé Poncharal, assumiu que foi apanhado de surpresa.

Os testes oficiais MotoGP regressam no dia 28 de janeiro no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia.

I’m so sad to be writing this but I will not be racing in MotoGP in 2018. I have not made the improvements I had hoped I would, and at this stage I don’t feel able to ride a MotoGP machine. I’d like to thank everyone involved, but especially Tech3. I hope to make it back one day.