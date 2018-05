A história do Melhor Rali do Mundo é feita de muitos nomes mas só dois se podem dar ao «luxo» de verem o seu nome constar por cinco vezes na galeria dos notáveis do Rali de Portugal.

A lista das vitórias:

2017: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Ford)

2016: Kris Meeke/Paul Nagle, GB/Irl (Citroen)

2015: Jari-Matti Latvala/Miika Anttila, Fin (Volkswagen)

2014: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Volkswagen)

2013: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Volkswagen)

2012: Mads Ostberg/Jonas Andersson, Nor/Sue (Ford)

2011: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Citroen)

2010: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Citroen)

2009: Sébastien Loeb/Daniel Elena, Fra/Mon (Citroen)

2008: Luca Rosseti/Matteo Chiarcossi, Ita (Peugeot)

2007: Sébastien Loeb/Daniel Elena, Fra/Mon (Citroen)

2006: Armindo Araújo/Miguel Ramalho, Por (Citroen)

2005: Daniel Carlsson/Mattias Andersson, Sue (Subaru)

2004: Armindo Araújo/Miguel Ramalho, Por (Citroen)

2003: Armindo Araújo/Miguel Ramalho, Por (Citroen)

2002: Dider Auriol/Thierry Barjou, Fra (Toyota)

2001: Tommy Makinen/Risto Mannisenmaki, Fin (Mitsubishi)

2000: Richard Burns/Robert Reid, Ing (Subaru)

1999: Colin McRae/Nicky Grist, Esc/Gal (Ford)

1998: Colin McRae/Nicky Grist, Esc/Gal (Subaru)

1997: Tommi Makinen/Seppo Harjanne, Fin (Mitsubishi)

1996: Rui Madeira/Nuno Rodrigues Silva, Por (Toyota)

1995: Carlos Sainz/Luis Moya, Esp (Subaru)

1994: Juha Kankkunen/Nicky Grist, Fin/Gal (Toyota)

1993: François Delecour/Daniel Grataloup, Fra (Ford)

1992: Juha Kankkunen/Juha Piironen, Fin (Lancia)

1991: Carlos Sainz/Luis Moya, Esp (Toyota)

1990: Massimo Biasion/Tiziano Severo, Ita (Lancia)

1989: Massimo Biasion/Tiziano Severo, Ita (Lancia)

1988: Massimo Biasion/C. Cassina, Ita (Lancia)

1987: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Lancia)

1986: Joaquim Moutinho/Edgar Fortes, Por (Renault)

1985: Timo Salonen/Seppo Harjanne, Fin (Peugeot)

1984: Hannu Mikkola/Arne Hertz, Fin/Sue (Audi)

1983: Hannu Mikkola/Arne Hertz, Fin/Sue (Audi)

1982: Michele Mouton/Fabrizia Pons, Fra/Ita (Audi)

1981: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Fiat)

1980: Walter Rohrl/Christian Geistdorfer, Ale (Fiat)

1979: Hannu Mikkola/Arne Hertz, Fin/Sue (Ford)

1978: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Fiat)

1977: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Fiat)

1976: Sandro Munari/Silvio Maiga, Ita (Lancia)

1975: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Lancia)

1974: Rafaelle Pinto/Arnaldo Bernacchini, Ita (Fiat)

1973: Jean Luc Therier/Jacques Jaupert, Fra (Renault)

1972: Achim Warmbold/John Davenport, Ale/Ing (BMW)

1971: Jean-Pierre Nicolas/Jean Todt, Fra (Renault)

1970: Simo Lampinen/John Davenport, Sue/Ing (Lancia)

1969: Francisco Romãozinho/João Canas Mendes 'Jocames', Por (Citroen)

1968: Tony Fall/Ron Crellin, Ing (Lancia)

1967: Carpinteiro Albino/Silva Ferreira, Por (Renault)

Resumo de vitórias no Rali de Portugal:

As vitórias por pilotos:

- Cinco vitórias:

Markku Alen, Fin

Sébastien Ogier, Fra

- Três vitórias:

Hannu Mikkola, Fin

Massimo Biasion, Ita

Armindo Araújo, Por

- Duas vitórias:

Juha Kankkunen, Fin

Carlos Sainz, Esp

Colin McRae, Esc

Tommi Makinen, Fin

Sébastien Loeb, Fra

- Uma vitória:

Carpinteiro Albino, Por

Tony Fall, Ing

Francisco Romãozinho, Por

Simo Lampinen, Sue

Jean-Pierre Nicholas, Fra

Achim Warmbold, Ale

Jean Luc Therier, Fra

Rafaelle Pinto, Ita

Sandro Munari, Ita

Walter Rohrl, Ale

Michele Mouton, Fra

Timo Salonen, Fin

Joaquim Moutinho, Por

François Delecour, Fra

Rui Madeira, Por

Richard Burns, Ing

Didier Auriol, Fra

Daniel Carlsson, Sue

Luca Rossetti, Ita

Mads Ostberg, Nor

Jari-Matti Latvala, Fin

Kris Meeke, GB