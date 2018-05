O melhor rali do mundo arranca na quinta-feira e pelo quarto ano consecutivo volta a ter lugar norte de Portugal.

A estrutura da prova não tem grandes alterações face a 2017, mas sofre algumas mexidas de forma a revelar as muitas opções que o ACP tem em carteira para a realização do Rali de Portugal.

Assim a base da 52.ª edição do Rali de Portugal mantém-se na Exponor, em Matosinhos, onde está o parque de assistência.

No primeiro dia de prova, quinta-feira, a partida volta a ser realizada na cidade berço, Guimarães, de onde os pilotos seguem para a super especial de Lousada.

Para o segundo dia, sexta-feira está reservado uma das novidades face a 2017 a Porto Street Stage que vai fechar o dia, e que conta com algumas alterações do percurso face ao traçado utilizado em 2016.

Mas antes da classificativa espetáculo no Porto, os pilotos vão ter de enfrentar três troços, Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima, que vão percorrer por duas vezes.

No sábado, penúltimo dia do Rali de Portugal, será o dia de todas as decisões, idêntico ao de 2017 com duplas passagens pelas especiais de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante.

Já para domingo, último dia do Rali, está reservado outro dos pontos quentes da prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralis, a passagem por Fafe, sendo que a segunda passagem por este conhecido troço da prova será a «Power Stage».

A novidade deste último dia é a dupla passagem também por Montim, enquanto Luilhas terá apenas uma passagem

Quanto aos inscritos, o Rali de Portugal pode bater o recorde de participantes nesta temporada já que à partida são 88 os inscritos, mais um do que os pilotos que estiveram na edição deste ano do Rali da Corsega, o mais participado até ao momento da época.

Nada menos que 40 WRC figuram numa impressionante lista de inscritos para as 20 classificativas do evento.

Programa da 52.ª edição do Rali de Portugal:

- Quinta-feira, 17 maio:

19:03 – PEC 1 Lousada (3,36 km) - Superespecial

- Sexta-feira, 18 maio:

09:15 – PEC 2 Viana do Castelo 1 (26,73 km)

10:12 – PEC 3 Caminha 1 (18,11 km)

10:52 – PEC 4 Ponte de Lima 1 (27,54 km)

15:25 – PEC 5 Viana do Castelo 2 (26,73 km)

16:22 – PEC 6 Caminha 2 (18,11km)

17:02 – PEC 7 Ponte de Lima 2 (27,54 km)

19:03 – PEC 8 Porto Street Stage 1 (1,85 km)

19:28 – PEC 9 Porto Street Stage 2 (1,85 km)

- Sábado, 19 maio:

09:06 – PEC 10 Vieira do Minho 1 (17,38 km)

09:44 – PEC 11 Cabeceiras de Basto 1 (22,22 km)

11:03 – PEC 12 Amarante 1 (37,6 km)

15:08 – PEC 13 Vieira do Minho 2 (17,38 km)

15:46 – PEC 14 Cabeceiras de Basto 2 (22,22 km)

17:05 – PEC 15 Amarante 2 (37,6 km)

- Domingo, 20 maio:

08:52 – PEC 16 Montim 1 (8,64 km)

09:25 – PEC 17 Fafe 1 (11,18 km)

09:53 – PEC 18 Luílhas (11,89 km)

10:52 - PEC 19 Montim 2 (8,64 km)

12:18 – PEC 20 Fafe 2 (11,18 km) - Power Stage