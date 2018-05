O Rali de Portugal 2018 foi apresentado nesta sexta-feira com 89 inscritos e reunindo os principais nomes da atualidade do WRC. Novamente com epicentro na Exponor, em Matosinhos, a sexta ronda do Mundial de Ralis vai decorrer essencialmente a norte, entre 17 e 20 deste mês.

No dia 17, uma quinta-feira, os pilotos fazem o Shakedown em Paredes, antes da partida oficial em Guimarães, no Campo de São Mamede: o pelotão segue depois para o circuito de Lousada, para a única super especial do rali, no primeiro momento de competição.

Na sexta-feira está em destaque o Alto Minho com dupla passagem pelos troços de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima, todos sem alterações face ao traçado de 2017. Ao fim do dia decorre o Porto Street Stage com um percurso renovado: arranca na Sé do Porto e sobe à Estação de São Bento e à Brasileira antes de entrar na Avenida dos Aliados virando depois para a Torre dos Clérigos com a especial, de 1,95 quilómetros a terminar em frente ao Tribunal da Relação.

No sábado, os pilotos começam a competição em Vieira do Minho seguindo para Cabeceiras de Basto, na Serra da Cabreira, e Amarante para a mais longa especial da prova, com 37,6 quilómetros.

O último dia, domingo 20, decorrerá todo no concelho de Fafe: além da tradicional dupla passagem pela classificativa de Fafe-Lameirinha, a última das quais será a Power Stage, os troços de Montim, este ano com duas passagens, e Luílhas voltam a integrar o programa.

A cerimónia de pódio volta a ter lugar na Marginal de Matosinhos.

Sébastien Ogier (M-Sport Ford) procura alcançar o recorde do seis triunfos no Rali de Portugal – está igualado com o finlandês Markku Allen. O francês, atual campeão do mundo, vai ter uma longa lista de adversários a contrariar o seu favoritismo de vencedor do ano passado.

A Hyundai traz a armada de quatro carros com Thierry Neuville, Dani Sordo, Hayden Paddon e Andreas Mikkelsen. A Toyota estará representada por Jari-Matti Latvala, Esappeka Lappi e Ott Tänak, (vencedor na última prova na Argentina). E a Citroën também traz os seus três pilotos: Kris Meeke, Craig Breen e Mads Ostberg.

O Rali de Portugal volta a pontuar para o campeonato de Portugal registando também o regresso de Armindo Araújo (vencedor em 2003, 2004 e 2006) que competirá com Pedro Meireles, José Pedro Fontes ou Miguel Barbosa pelos melhores lugares entre os portugueses.