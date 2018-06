Sébastien Ogier (Ford Fiesta) foi multado em 10 mil euros, mas evitou a perda de pontos por ter pedido ajuda após esquecer-se de uma folha de controlo no final de um troço do Rali da Sardenha.

O pentacampeão do mundo de ralis, que terminou a sétima prova do WRC, violou as regras ao pedir ajuda a terceiros; neste caso ao piloto estónio Ott Tanak (Toyota Yaris), que lhe trouxe a folha de controlo antes do arranque da Power Stage.

O esquecimento do copiloto de Ogier, Julien Ingrassia, foi multado em 10 mil euros tendo sido ainda imposta, como pena suspensa, a retirada dos 22 pontos conquistados pelo francês na Sardenha, bem como os 18 amealhados para a sua equipa, a M-Sport Ford. Esta sanção só será aplicada em caso de reincidência.

A suspensão da penalização em pontos por ajuda de terceiros permite a Ogier continuar a 27 pontos do líder do Mundial, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que venceu na Sardenha.