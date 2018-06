Jari-Matti Latvala (Toyota) foi o mais rápido no Shakedown do Rali da sardenha que arranca nesta quinta-feira.

O piloto finlandês foi seguido pelo Hayden Paddon a 0.8 segundos e, depois, por um trio de pilotos a mais um 1 décimo do Hyundai do neozelandês.

Este é o terceiro rali seguido em que Lappi é o mais rápido no aquecimento, mas suspensões partidas estragaram-lhe as provas na Argentina em Portugal.

Ao «WRC.com», o finlandês afirmou eu está a ter mais cuidado com as pedras desta vez: “Parei em alguns pontos para afastar as pedras. E também tentei assinalar os sítios onde havia uma pedra em vez de passar por com cima passarei ao lado.”

Classificação do Shakedown do Rali da Sardenha:

1. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), 1m 53.9s

2. Hayden Paddon (Hyundai i20), +0.8s

3. Thierry Neuville (Hyundai i20), +0.9s

4. Esapekka Lappi (Toyota Yaris), +0.9s

5. Ott Tänak (Toyota Yaris), +0.9s

6. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), +1.4s

7. Elfyn Evans (Ford Fiesta), +2.2s

8. Teemu Suninen (Ford Fiesta), +2.8s

9. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), +3.2s

10. Craig Breen (Citroën C3), +3.6s

...