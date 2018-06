Nico Rosberg não tem ficado parado desde que deixou a Fórmula 1 em 2016 como campeão do mundo. O alemão começou por tirar umas férias, mas não demorou muito a reaparecer, mesmo que numa forma diferente: a de investidor.

Rosberg tem-se dedicado a várias atividades como o trabalho no regresso de Robert à F1, ou os investimento na Fórmula E e numa academia de pilotos. O mais recente investimento do ex-piloto foi feito agora numa empresa de tecnologia automóvel.

A what3words é uma empresa tecnológica que serve a indústria automóvel com soluções para a precisão dos instrumentos de navegação dos veículos, como o comando por voz ou a comunicação de localizações.

Tendo já na lista de investidores empresas do ramo automóvel como a Daimler (que já utilizou tecnologia desta empresa no novo Mercedes Classe A), a what3words recebe agora a participação do ramo financeiro da SAIC Motor Corporation (o maior grupo automóvel chinês) e, também, entre outros de Nico Rosberg.