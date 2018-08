A Fórmula 1 está a regressar de férias, mas a vida das equipas não tem parado. E na Red Bull a agitação tem sido significativa com saídas e promoções de pilotos para 2019 – como aconteceu na véspera com Pierre Gasly.

Mas, antes de começar a próxima temporada, há a presente época para completar e as corridas regressam já no próximo fim de semana com o GP da Bélgica.

A equipa de Milton Keynes mostra-se empenhada para a segunda metade do Mundial 2018 de F1 e exibe isso mesmo revelando onde e como se trabalha na fábrica da Aston Martin Red Bull Racing.

A visita guiada é feita de forma concentrada, mas o passe oferecido é dado como tendo acesso a todas as áreas. É desfrutar...

VEJA TAMBÉM:

“Ao contrário de Ricciardo perdemos a fé na Renault”